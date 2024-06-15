Burhaniye'de üniversite öğrencileri lavanta hasadı yaptı

Öğrenciler ise doğayla iç içe eğitim anlayışına sahip bir okulda öğrenim görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Lavanta yetiştiriciliğiyle okulu ve çevreyi güzelleştirmek istediklerini belirten İlban, "Akademik, idari ve teknik personelimizin eşliğinde lavanta hasadını gerçekleştirdik. Fakültemizde tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında yetiştirilen lavantalar, özenle toplanarak distilasyon işlemiyle lavanta yağına dönüştürülecek." dedi.

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