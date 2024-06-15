Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Burhaniye'de üniversite öğrencileri lavanta hasadı yaptı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, lavanta hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burhaniye'de üniversite öğrencileri lavanta hasadı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, lavanta hasadına katıldı.

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde (BUBFA) proje kapsamında dikilen lavantalar hasat edildi.

        Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde gerçekleştirilen hasada okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

        Lavanta yetiştiriciliğiyle okulu ve çevreyi güzelleştirmek istediklerini belirten İlban, "Akademik, idari ve teknik personelimizin eşliğinde lavanta hasadını gerçekleştirdik. Fakültemizde tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında yetiştirilen lavantalar, özenle toplanarak distilasyon işlemiyle lavanta yağına dönüştürülecek." dedi.

        Prof. Dr. İlban, elde edilen lavanta yağlarının BUBFA Uygulama Oteli'nde konaklayan misafirlere hediye edilerek ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Öğrenciler ise doğayla iç içe eğitim anlayışına sahip bir okulda öğrenim görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı
        Burhaniye'de asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı
        Balıkesir'den kısa kısa
        Balıkesir'den kısa kısa
        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
        Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu bayram öncesi trafik denetimine katıldı:
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu bayram öncesi trafik denetimine katıldı:
        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü
        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü