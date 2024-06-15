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        Balıkesir'de arife günü şehit polislerin mezarları ziyaret edildi

        Balıkesir'de, Kurban Bayramı arifesinde şehit polislerin kabirleri başında dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:05
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        Balıkesir'de arife günü şehit polislerin mezarları ziyaret edildi
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        Balıkesir'de, Kurban Bayramı arifesinde şehit polislerin kabirleri başında dua edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Başçeşme Mezarlığı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Şehit polis ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programda, dualar okundu.

        İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit aileleriyle kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

        Tören, emekli olduktan sonra vefat eden polis memurlarının mezarlarının da ziyaret edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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