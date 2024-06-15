Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinde trafikte bayram yoğunluğu

Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar olan körfez bölgesindeki yollarda dün akşamdan itibaren trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul, Ankara, Bursa ve çevre illerden yola çıkıp bayramı körfezdeki tatil merkezlerinde geçirecek olanlar ile Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm merkezlerine gidecek ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.