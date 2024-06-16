Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "gökyüzü bekçileri"nin bayram heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Askerleri selamlayıp bayramlarını kutlayan Üs Komutanlığı Destek Grup Komutanı Albay Alaşlar, onların bayram sevincine ortak oldu.

        Daha sonra 5 Uçak Bölgesi'nde 5 asker, Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı ve 2 köpekle gerçekleştirilen programda, Güvenlik Tabur Komutanlığı nöbetçi personelince bayram mesajı okundu.

        Mesajda, "Türk bayrağı altında Kurban Bayramı'nı kutlama olanağı ve onurunu bizlere bahşeden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milleti için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Milletimizin ve ülkemizin güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız, Kurban Bayramı'nız kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

        Uçuş Kule nöbetçi personelinin mesajında ise "Çelik kanatlarımızın altında gece gündüz fark etmeksizin yüce Türk milletinin huzuru ve güvenliğini korumak için görevimizin başındayız başta şehit ve gazi olmak üzere tüm Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesine yer verdi.

        Program, 7 numaralı nöbet kulesinde erlerin nöbet değişimi, hava trafik kulesindeki personelin bayram mesajını okuması, uçakların kalkış ve inişleriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife

        Benzer Haberler

        Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinde trafikte bayram yoğunluğu
        Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinde trafikte bayram yoğunluğu
        Balıkesir'de arife günü şehit polislerin mezarları ziyaret edildi
        Balıkesir'de arife günü şehit polislerin mezarları ziyaret edildi
        Burhaniye'de üniversite öğrencileri lavanta hasadı yaptı
        Burhaniye'de üniversite öğrencileri lavanta hasadı yaptı
        Burhaniye'de asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı
        Burhaniye'de asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı
        Balıkesir'den kısa kısa
        Balıkesir'den kısa kısa
        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu
        Balıkesir'de yangın çıkan çiftlikteki 52 koyun telef oldu