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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:30
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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Erol Güney (65) idaresindeki 16 SRJ 03 plakalı otomobil, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Akçagüney Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik şarampole devrildi.

        Sürücü Güney ve araçtaki Halil Aslan (58), hurdaya dönen araçta yaşamını yitirdi.

        Aslan ve Güney'in cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedyelerin halatlara bağlanıp yukarı çekilmesiyle şarampolden çıkarıldı.

        Cenazeler, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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