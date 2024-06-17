Balıkesir'de bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde Hazal A, ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Süleyman D, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D, Hazal A'yı bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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