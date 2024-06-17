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        Balıkesir'de bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:45
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        Balıkesir'de bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde Hazal A, ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Süleyman D, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D, Hazal A'yı bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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