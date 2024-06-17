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        Balıkesir'de siyasi partiler bayramlaşma törenleri düzenledi

        Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler tarafından bayramlaşma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:57
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        Balıkesir'de siyasi partiler bayramlaşma törenleri düzenledi
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        Balıkesir'de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler tarafından bayramlaşma programları düzenlendi.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının Balıkesir Öğretmenevi'ndeki bayramlaşma törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekilleti İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile çok sayıda partili katıldı.

        Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, bayramın başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda akan anın durmasına vesile olmasını diledi.

        Bayramlaşmada milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile bazı eski milletvekilleri ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da konuşma yaptı.

        CHP Balıkesir İl Başkanlığının bayramlaşması Atatürk Parkı içindeki bir kafede gerçekleştirildi.

        Programda, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri ve çok sayıda partili hazır bulundu.

        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, bayramlaşmada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        MHP Balıkesir İl Başkanlığı ise parti binasında bayramlaşma töreni yaptı.

        Bayramlaşmaya, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, il ve ilçe teşkilatları, Ülkü Ocakları başkanları ile partililer katıldı.

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