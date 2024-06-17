Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor

Erdek'in girişinden ilçe merkezine kadar Adnan Menderes Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma-Erdek kara yolunda da zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi.

İlçe merkezindeki Çuğra ve Kurbağalı plajları ile kırsal mahallelerde bulunan plajlar tatilcilerle doldu. Tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçirmek isteyenlerin yanı sıra deniz aktivitelerine katılanlar da oluyor.

Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm bölgelerinden Marmara Denizi'ne kıyı Erdek'teki işletmeler bayramı yoğun geçiriyor. Tatil öncesinde sakin olan Erdek'te, bayramın gelmesiyle plajlarda ve otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

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