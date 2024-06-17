Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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