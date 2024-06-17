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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altında

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:59
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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altında
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangında 3 uçak, 4 helikopter, 3 dozer, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 6 hizmet aracı ve 200 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 araç, DSİ'den bir eskavatör, 3 TOMA, 12 AFAD personeli ile çalışma yapıldı.

        Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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