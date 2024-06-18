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        Erdek'te otomobil ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:05
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        Erdek'te otomobil ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 BFV 459 plakalı otomobil ile 34 HLK 2312 plakalı panelvan minibüs, Erdek-Bandırma kara yolu Düzler Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste yaralanan 2 kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü.

        Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde araçların yoldan çekilmesini ve trafik güvenliğini sağladı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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