Balıkesir'de çöplükten zeytinliğe ve tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöp döküm sahası, zeytinlik ve tarım arazisinde etkili olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöp döküm sahası, zeytinlik ve tarım arazisinde etkili olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Pelitköy Mahallesi'nde çöplükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytinliğe ve tarım arazisine sıçradı.
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bir helikopter ve 3 arazözle alevlere müdahale etti.
Ekipler yaklaşık 3 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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