Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çöplükten zeytinliğe ve tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöp döküm sahası, zeytinlik ve tarım arazisinde etkili olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çöplükten zeytinliğe ve tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöp döküm sahası, zeytinlik ve tarım arazisinde etkili olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Pelitköy Mahallesi'nde çöplükte henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytinliğe ve tarım arazisine sıçradı.

        Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bir helikopter ve 3 arazözle alevlere müdahale etti.

        Ekipler yaklaşık 3 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        Eve balkondan girip darp etti! 1 yıl ceza aldı
        Eve balkondan girip darp etti! 1 yıl ceza aldı
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı

        Benzer Haberler

        Erdek'te otomobil ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Erdek'te otomobil ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edremit'te sahil güvenliği için elektrikli bisikletli polis timleri göreve...
        Edremit'te sahil güvenliği için elektrikli bisikletli polis timleri göreve...
        Midilli Adası'na geçişlerdeki bayram yoğunluğu sürüyor
        Midilli Adası'na geçişlerdeki bayram yoğunluğu sürüyor
        Balıkesir'deki yangında 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar g...
        Balıkesir'deki yangında 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar g...
        Balıkesir'de anız yangını (3)
        Balıkesir'de anız yangını (3)
        Balıkesir'de anız yangını (2)
        Balıkesir'de anız yangını (2)