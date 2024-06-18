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        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:30
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        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Cennet Tepesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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