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        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:52
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        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde enerji nakil hatlarındaki kısa devre sonucu düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

        İlk müdahaleyi çevredekilerin kova ve hortumlarla alevlere su dökerek yaptığı yangın bölgesine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İnşaattan kalan palet ve kalasların da tutuşmasıyla yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Bu arada, yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerin kapı ve pencerelerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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