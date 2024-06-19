Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bu arada, yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerin kapı ve pencerelerinde hasar oluştu.

İnşaattan kalan palet ve kalasların da tutuşmasıyla yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

İlk müdahaleyi çevredekilerin kova ve hortumlarla alevlere su dökerek yaptığı yangın bölgesine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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