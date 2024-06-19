Balıkesir'de ağıldan 16 koyun hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi.

İlçeye bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nde evine 300 metre uzaklıkta ormanlık alandaki ağılına hayvanlarına bakmak için giden Y.Ç, 16 koyunun yerinde olmadığını fark etti.

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