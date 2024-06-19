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        Balıkesir'de ağıldan 16 koyun hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:27
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        Balıkesir'de ağıldan 16 koyun hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nde evine 300 metre uzaklıkta ormanlık alandaki ağılına hayvanlarına bakmak için giden Y.Ç, 16 koyunun yerinde olmadığını fark etti.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi.

        Araştırma sonucu çalınan hayvanların Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi

        Ekiplerin düzenlediği operasyonla koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler N.A. (54) ve M.C'nin (41) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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