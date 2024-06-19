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        Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:33
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        Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın makiliğe sıçradı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

        Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

        Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

        Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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