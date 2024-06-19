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        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:17
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        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Ersoy (72) idaresindeki 10 VD 162 plakalı traktör, kırsal Umurlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Ersoy'un cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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