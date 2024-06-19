Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Ersoy (72) idaresindeki 10 VD 162 plakalı traktör, kırsal Umurlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ersoy'un cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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