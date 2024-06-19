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        GÜNCELLELME - Ayvalık'ta çöplük alanda çıkıp makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 21:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:58
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        GÜNCELLELME - Ayvalık'ta çöplük alanda çıkıp makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

        Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

        Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlandı.

        Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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