GÜNCELLELME - Ayvalık'ta çöplük alanda çıkıp makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlandı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

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