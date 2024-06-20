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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:29
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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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