GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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