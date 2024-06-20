GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı

Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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