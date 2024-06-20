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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:19
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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde biçerdöverle çalışma yapılırken yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

        Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.

        Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

        Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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