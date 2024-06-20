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        Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:31
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        Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yolören Mahallesi'nde Sanayi Sitesi girişinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan Nihat Gönül (40) ve Ahmet Ürkmez (38) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince öldükleri belirlenen Gönül ve Ürkmez'in cesetleri, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince kısa sürede suç aletleriyle yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletlerle sanayi sitesinin girişine gelen söz konusu kişilerin kavga etmeye başladığı, ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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