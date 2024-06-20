Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını başladı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi yakınında orman alanında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangınını söndürme çalışmasına bölge sakinleri de destek veriyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.