GÜNCELLEME - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alındı.
Karaköy Mahallesi Çaylak Mesire Alanı yakınındaki ormanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 50 personelle alevleri söndürmeye çalıştı.
Kontrol altına alınan orman yangınına karşı bölge sakinleri de ekiplere destek verdi.
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