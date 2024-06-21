Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisi ile kısa sürede sazlık alanda yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekilerince müdahale edildi.
İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar kapsamında ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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