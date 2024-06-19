Balıkesir'de hasat saatlerine getirilen kısıtlama biçerdöver sahiplerini memnun etti

Balıkesir'de tarım arazisi ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hasat saatlerinin geçici olarak kısıtlanması, biçerdöver ve tarla sahiplerince memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir Valiliğinin 19 Haziran'da başlattığı uygulamayla, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönünceye kadar hasat işleri saat 18.00'den ertesi gün sabah 10.00'a kadar yapılmaya, biçerdöverlerde 2 yangın söndürme tüpü ve su bidonları bulundurulmaya başlandı.

Savaştepe ilçesinde yaşayan biçerdöver sahibi Şenol Balcı, AA muhabirine, karar sonrası ekin biçme işini akşamları yapmaya başladıklarını söyledi.

Biçerdöver bıçaklarının taşlara değmesi sonucu kıvılcım çıktığını, bunun da yangına yol açabildiğini belirten Balcı, "Valiliğimizin bu uygulamasını yerinde buluyorum. Geçtiğimiz günlerde bu şekilde bir yangın çıktı. Makinelerimizde bulunan yangın söndürme tüpleri sayesinde yangını büyümeden söndürdük." dedi. Biçerdöver sahibi Mustafa Balcı da kararın gayet yerinde olduğunu dile getirdi. Yangına karşı tedbir aldıklarını anlatan Balcı, "Biçerdöverlerimizde yangın söndürme tüpleri bulunduruyoruz. Ayrıca traktörlerimizin arkasına taktığımız yangın söndürme tankerleriyle olası yangın riskine karşı önlemlerimizi alıyoruz." diye konuştu.