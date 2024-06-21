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        Ayvalık'ta Kurban Bayramı'nda yaklaşık 4 bin ton çöp toplandı

        Kurban Bayramı süresince tatilcilerle nüfusu 1 milyona yaklaşan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 bin tona yakın çöp toplandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:29
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        Ayvalık'ta Kurban Bayramı'nda yaklaşık 4 bin ton çöp toplandı
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        Kurban Bayramı süresince tatilcilerle nüfusu 1 milyona yaklaşan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 bin tona yakın çöp toplandığı bildirildi.

        Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve ilçe merkezinde yoğunlaşan 4 günlük süreçte 3 vardiya halinde 24 saat mesai yaparak, 3 bin 660 ton çöp topladı. 103 kişilik temizlik ekipleri, çöp konteynerlerini yıkayarak hijyenik olmalarını sağlarken, araçların giremediği yerlerde bakteri ilaçlaması yaptı.

        Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, hem ilçe sakinleri hem de bayram tatilinde gelen ziyaretçilerin rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

        Bayram tatilinde ilçenin nüfusunun 1 milyona yaklaştığını aktaran Ergin, "Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, 9 günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Belediyenin tüm birimlerinde ekiplerin 24 saat vardiyalı şekilde 23 Haziran Pazar akşamına kadar hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

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