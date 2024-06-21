Ayvalık'ta Kurban Bayramı'nda yaklaşık 4 bin ton çöp toplandı

Kurban Bayramı süresince tatilcilerle nüfusu 1 milyona yaklaşan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 bin tona yakın çöp toplandığı bildirildi.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve ilçe merkezinde yoğunlaşan 4 günlük süreçte 3 vardiya halinde 24 saat mesai yaparak, 3 bin 660 ton çöp topladı. 103 kişilik temizlik ekipleri, çöp konteynerlerini yıkayarak hijyenik olmalarını sağlarken, araçların giremediği yerlerde bakteri ilaçlaması yaptı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, hem ilçe sakinleri hem de bayram tatilinde gelen ziyaretçilerin rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.