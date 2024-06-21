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        Balıkesir'de arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:51
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        Balıkesir'de arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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