Balıkesir'de arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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