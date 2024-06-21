GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalede 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ile birlikte toplam 26 araç ve 40 personel görev aldı.
Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
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