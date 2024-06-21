GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Havadan ve karadan yapılan müdahalede 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ile birlikte toplam 26 araç ve 40 personel görev aldı.

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