GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekip görev aldı.

Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 loderle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

İlçeye bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.