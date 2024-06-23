Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Kepsut ilçeside tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana da sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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