GÜNCELLEME - Balıkesir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçeside tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürdü.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer, grayder, taşıyıcı ve diğer kurum ve kuruluşlara ait iş makineleri de dahil olmak üzere toplam 32 iş makinesi ve 85 personel müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucunca yangın kontrol altına alınırken bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.