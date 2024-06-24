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        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 91 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:21
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        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 91 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 91 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Haziran tarihlerinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontroller yaptı.

        Ekipler, Ayvalık, Gönen ve Edremit ilçelerinde 85 Afganistan, 4 Türkmenistan ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

        Ayrıca denetimlerde, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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