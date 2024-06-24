Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 61 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram kubar esrar, esrar öğütme aparatı, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 6 av tüfeği, 11 şarjör, 190 adet fişek ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10-23 Haziran'da Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Manyas ve Marmara ilçelerinde 25 kaçakçılık ve organize suç olayına ilişkin operasyonlar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.