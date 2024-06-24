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        Atatürk'ün Erdek'e gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:54
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        Atatürk'ün Erdek'e gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı
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        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü kutlandı.

        İlçeyi 24 Haziran 1938'de ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, hastalığı nedeniyle karaya çıkamadı. Yatı Savarona'dan halkı selamlayan Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'na döndü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tekne korteji eşliğinde denize çelenk sunma töreni yapıldı.

        Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Atatürkçü Düşünce Derneği Erdek Şube Başkanı Ayten Özokan'ın konuşmalarının ardından Atatürk posteri taşıyan tekne, marşlar eşliğinde kıyıya yanaştı.

        Program, Erdekli tekne sahiplerinin zeybek gösterisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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