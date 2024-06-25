Bayram tatilini dolu dolu geçiren Ayvalık'ta gözler turizm sezonuna çevrildi

Kurban Bayramı tatilinde 9 gün boyunca yoğun şekilde tatilcileri ağırlayan iç turizmin gözde merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde turizm sezonunda yüzde 80'lere varan doluluk bekleniyor.

Kuzey Ege'de doğal güzelliklere sahip doğası, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, gün batımını izlemek için tercih edilen Şeytan Sofrası, 17 kilometrelik kumsalıya Sarımsaklı plajları, Ege mutfağının seçkin damak tatları, kamp, karavan ve dalış turizmi, kırmızı mercanlarıyla Ayvalık bayram tatilinde 75 bin olan nüfusunun katbekat fazlasını ağırladı.

Yoğun talep karşısında cadde ve sokakların araç trafiği ve yoğun parklar nedeniyle yayalara geçit vermediği ilçede belediye ekipleri 9 günde 7 bin tonu aşan çöp topladı.

Turizmciler bakımından tatili değerlendiren Özgültekin, "9 günlük bayram tatilinde son dakika satışları sayesinde otellerimizde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Temmuz ve ağustos aylarında da yüzde 70'leri, yüzde 80'leri bulacağız. Bu da Ayvalık genelindeki turizmci ve esnafı tatmin edecektir. Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Özgültekin, daha çok yerli turiste hizmet veren Ayvalık'ta halen Çin, Bulgaristan ve Almanya'dan gelen turistlerin de konakladığını ifade etti.