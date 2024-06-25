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        Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:15
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        Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda yangın çıktı.

        Bandırma'nın Danaveli Mahallesi, Karesi'nin Fethiye Mahallesi ve Burhaniye'nin Yunuslar Mahallesi'nin kırsal alanlarında ot yangını çıktı.

        Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

        Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

        Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.

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