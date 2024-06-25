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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda çıkan yangınlardan ikisi kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:31
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda çıkan yangınlardan ikisi kontrol altına alındı.

        Bandırma'nın Danaveli Mahallesi, Karesi'nin Fethiye Mahallesi ve Burhaniye'nin Yunuslar Mahallesi'nin kırsal alanlarında ot yangını çıktı.

        Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

        Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

        Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.

        Ekiplerin müdahalesiyle Karesi ve Burhaniye ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bandırma ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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