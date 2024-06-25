GÜNCELLEME - Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Ekiplerin müdahalesiyle Karesi ve Burhaniye ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bandırma ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.

Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

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