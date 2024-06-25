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        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 23:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 23:23
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        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi'ndeki kullanılmayan iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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