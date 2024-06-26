Balıkesir'de anne ve oğlu gölette boğuldu
Balıkesir'de serinlemek için girdiği gölette kaybolan çocuk ile onu kurtarmak için peşinden giden annesi boğuldu.
Balıkesir'de serinlemek için girdiği gölette kaybolan çocuk ile onu kurtarmak için peşinden giden annesi boğuldu.
Karesi ilçesine bağlı kırsal Deliktaş köyünde yaşayan Emirhan Çakır (16), serinlemek için köy yakınlarındaki gölete girdi. Oğlunun suda kaybolduğunu gören anne Gülnar Çakır da çocuğunun peşinden suya girdi.
Annenin de su yüzeyinde görülmemesi üzerine köylüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Balıkesir İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince suda yapılan aramalarda anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.
Emirhan ve Gülnar Çakır'ın cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından ilçedeki hastanenin morguna gönderildi.
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