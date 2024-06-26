Balıkesir'de temizlik görevlisinin parkta bulduğu para sahibine ulaştırıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir parkta temizlik görevlisinin poşet içinde bulduğu 15 bin 500 lira, sahibine teslim edildi.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Fatma Gündüz, Rüzgar Caddesi'ndeki parkta temizlik yaparken içinde 15 bin 500 lira olan bir poşet buldu.

Gündüz tarafından Altıeylül Belediyesi Zabıta Amirliğine teslim edilen paranın sahibi kısa süre sonra ulaşıldı.

Parasını teslim alan Cemalettin Kutlutekin belediye personeli Fatma Gündüz'e teşekkür ederek, "Kendisine bir miktar para vermek istedim ama 'bu benim vatandaşlık görevim' demesi beni ayrı bir duygulandırdı. Böyle dürüst, helal para kazanmak için mücadele eden bir personelinizin olmasından dolayı gurur duymalısınız." dedi.