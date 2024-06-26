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        Balıkesir'de temizlik görevlisinin parkta bulduğu para sahibine ulaştırıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir parkta temizlik görevlisinin poşet içinde bulduğu 15 bin 500 lira, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:05
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        Balıkesir'de temizlik görevlisinin parkta bulduğu para sahibine ulaştırıldı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir parkta temizlik görevlisinin poşet içinde bulduğu 15 bin 500 lira, sahibine teslim edildi.

        Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Fatma Gündüz, Rüzgar Caddesi'ndeki parkta temizlik yaparken içinde 15 bin 500 lira olan bir poşet buldu.

        Gündüz tarafından Altıeylül Belediyesi Zabıta Amirliğine teslim edilen paranın sahibi kısa süre sonra ulaşıldı.

        Parasını teslim alan Cemalettin Kutlutekin belediye personeli Fatma Gündüz'e teşekkür ederek, "Kendisine bir miktar para vermek istedim ama 'bu benim vatandaşlık görevim' demesi beni ayrı bir duygulandırdı. Böyle dürüst, helal para kazanmak için mücadele eden bir personelinizin olmasından dolayı gurur duymalısınız." dedi.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de dürüst, namuslu ve özverili bir personelle çalıştıkmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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