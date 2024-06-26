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        Balıkesir'de "düğün sinisi" geleneği yaşatılıyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez lezzeti "düğün sinisi" geleneği uzun yıllardır yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:24
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        Balıkesir'de "düğün sinisi" geleneği yaşatılıyor
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez lezzeti "düğün sinisi" geleneği uzun yıllardır yaşatılıyor.

        Kırsal Işıklar Mahallesi'nde düğün öncesi yanan fırınlarda imece usulü hazırlanan börek ve çörekler "düğün sinisi" adıyla misafirlere ikram ediliyor.

        Düğün sinisini hazırlayan kadınların tek tip giyindiği etkinlikte yöresel türküler söyleniyor.

        Mahalle sakinleri, bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak için çocuklarına da öğretiyor.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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