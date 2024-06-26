Balıkesir'de 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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