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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:46
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 130 personel ile müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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