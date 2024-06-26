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        Balıkesir'de hükümlü ve yükümlülerin el sanatları sergisi açıldı

        Balıkesir'de hükümlü ve yükümlülerce hazırlanan el emeği ürünlerin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:58
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        Balıkesir'de hükümlü ve yükümlülerin el sanatları sergisi açıldı
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        Balıkesir'de hükümlü ve yükümlülerce hazırlanan el emeği ürünlerin sergisi açıldı.

        Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, hükümlü ve tutukluları devletin birer emaneti olarak gördüklerini söyledi.

        Amaçlarının hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarından topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmalarını sağlamak olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Belirli bir disiplin çerçevesinde icra edilen bu çalışmalarda hükümlülere meslek ve sanatlarını geliştirmenin yanı sıra topluma yararlı bireyler olarak yeniden toplumla kaynaşma imkanı sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerle ceza infaz kuramlarındaki insan gücü, hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlandığı gibi hükümlüye ekonomik bir kazanım sağlayarak kendisine ve ailesine rahatlama ve hayata umutla tutunmalarına imkan vermektedir."

        Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gümüş ve taş takı, özel sektöre fason üretim yapan tekstil atölyesinin faal durumda olduğunu dile getiren Akın, "Bugün itibariyle Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 3 bin 590 yükümlü takip edilmekte olup yükümlülerimizin bir kısmı kamuya yararlı bir işte çalıştırma kapsamında kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırılmaktadır. Denetimli serbestlik altındaki yükümlülerimizin ve ceza infaz kurulularındaki tutuklu ve hükümlülerimizin üretmiş oldukları ürünlerin üretim aşamasında ve sunumunda bizleri yalnız bırakmayan paydaş kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bugün sergimize katılan herkese teşekkürler ederim." diye konuştu.

        Açılış konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İşkur Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı ve kursiyer yükümlülere el işi eğitimleri veren öğretmenler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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