GÜNCELLEME - Balıkesir'de 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

İddiaya göre, Camivasat Mahallesi 5030 Sokak'taki Gençlik Merkezi Pasajı'nda büfe işleten S.K. (31) ile Yasin Z. (44) ve yeğeni A.C.Z. (17) arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

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