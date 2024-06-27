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        Balıkesirspor teknik direktör Levent Eriş'le sözleşme imzaladı

        TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:42
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        Balıkesirspor teknik direktör Levent Eriş'le sözleşme imzaladı
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        TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Balıkesirspor Kulübü Başkanı Abdullah Bekki, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, kırmızı beyazlı ekibi yeni sezonda Eriş'in çalıştıracağını belirterek, kulübe hayırlı olmasını diledi.

        Bekki, 1200 olan kulübün üye sayısını artırmak ve kombine satışlarıyla ilgili koyduklarını hedefle alakalı çalışmanın sonucunu ileri günlerde açıklayacaklarını söyledi.

        Levent Eriş ise yönetimin coşkusunu ve camiayı yeniden ayağa kaldırmak için yaptıkları çabayı görmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bize de talip olan kulüpler oldu ama hiçbirinin heyecanı ve coşkusu beni memnun etmedi. Çalışacağımız ve yapacağımız çok iş var. Hatırı sayılı takımlarda çalıştım. 26 takımda çalıştım ve 754 maça çıktım ki Türkiye’de profesyonel anlamda benden fazla maça çıkan yok. Bizim tek hedefimiz var; bu sene bu takımı şampiyon yapmak. Transfer politikasında ince eleyip sık dokuyacağız ve kaliteli oyuncu politikası izleyeceğiz. Balıkesir’e yeni bir başarı hikayesi yazmak için geldim."

        Transferde kulübü yüklü borca sokmak istemediklerini ifade eden Eriş, Balıkesirspor’un yeniden zor duruma düşmesini istemediklerini sözlerine ekledi.

        Tören, Eriş tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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