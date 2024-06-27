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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:06
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Bölgeye gelen 60 personelden oluşan ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu.

        Yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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