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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:40
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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu belirlenen 20 bin 195 lira ve 400 dolar ile 2 kamyonete el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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