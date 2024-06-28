Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu belirlenen 20 bin 195 lira ve 400 dolar ile 2 kamyonete el konuldu.

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