Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
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